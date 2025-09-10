EXPO Rio Preto oferece atrações para toda a família 

Programação organizada pela Secretaria de Cultura inclui shows com artistas locais, regionais e nacionais para adultos, performances infantis, oficinas criativas e eventos gastronômicos. Todas as atrações têm entrada gratuita.
A 62ª EXPO Rio Preto, cuja primeira fase começa neste sábado (13.set), no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto, contará com uma ampla programação cultural voltada para toda a família. Todas as atividades e estacionamento da EXPO Rio Preto são gratuitos.
Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a agenda inclui apresentações musicais, performances de personagens infantis, espetáculos teatrais, contação de histórias, oficinas criativas e eventos gastronômicos e shows para público adulto.
Além das áreas dedicadas ao agronegócio, a estrutura inclui duas praças de alimentação, food trucks, três decks com cafeteria, doceria e bombonière, além de um restaurante e um bar temático com área de convivência voltada para a pista de julgamento.
As crianças terão diversas opções de lazer ao longo de toda a feira. O Espaço Kids funcionará diariamente com atividades como contação de histórias, pintura facial, oficinas de argila e desenho, além de jogos lúdicos. A estrutura também inclui parque de diversões, brinquedos infláveis e o Trenzinho Cultural, que oferecerá passeios pelo recinto.
A novidade desta edição é a Fazendinha Rancho PH, espaço temático que aproxima o ambiente rural da cidade, proporcionando uma experiência única de interação com os animais. O espaço abriga cerca de 30 animais de pequeno porte, como mini pôneis, mini vacas, mini porcos, mini cabras, mini carneiros, mini galinhas e até lhamas.
Durante as duas fases da feira – de 13 a 21 de setembro (Etapa Leite) e de 28 de setembro a 5 de outubro (Etapa Corte) – a Fazendinha Rancho PH receberá visitas de estudantes da rede municipal de ensino, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Música para todas as idades
Os fins de semana da 62ª EXPO Rio Preto contarão com uma programação musical para todas as idades. Presença confirmada em todas as edições, o grupo Kombinados fará apresentações nas duas fases da feira: nos dias 19 de setembro (às 9h e 13h) e 5 de outubro (às 10h).
O grupo será uma das atrações de uma série de shows voltados ao público infantil, que também contará com covers de Ana Castela, a banda Mundinho Folia, a Turma da Mônica, além de diversos personagens queridos pelas crianças.
O público adulto também terá uma programação variada de shows com artistas locais, regionais e nacionais. Entre as atrações estão duplas como Lourenço e Lourival e César & Rodrigo que estarão presentes no primeiro final de semana da EXPO Rio Preto.
No sábado, dia 13 de setembro, o evento BBQ, com cinco estações de churrasco, promete agitar a festa. O evento que começa às 13h, assinado pela ED Produções, contará com apresentação, a partir das 18h, da dupla Bruno César & Rodrigo, DJ Neto e atrações locais. Já no domingo, dia 14, a partir das 12h, será realizado o Circuito Paulista de Churrasco e Viola, também da ED Produções, com apresentação, a partir das 16h da dupla Lourenço & Lourival, Orquestra de Viola e atrações locais. Mais informações no Instagram @edproducoesrp .
A programação adulta ainda traz destaques com show de Jorge Gustavo e Banda; Lucas e Farracini; Forró da Severina; banda Elektra, Ana Laura Forrozinho, Rafael Cuba e muito mais (confira a programação completa abaixo).
A EXPO Rio Preto
Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto promove o equilíbrio entre negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes nas duas fases e movimentar aproximadamente R$ 30 milhões em negócios, um crescimento de 30% em relação à edição de 2024.
Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.
Além do foco no agronegócio e na valorização de pequenos e médios produtores, a EXPO aposta em uma programação diversa para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.
Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destaca também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas.
“Queremos devolver a EXPO à família rio-pretense. E também queremos que o pequeno e médio produtor seja valorizado dentro da nossa secretaria, por isso a EXPO Rio Preto tem essa missão: ser o lugar de encontro e de valorização dos produtores, que tanto fazem pelo agro de Rio Preto e da nossa região”, enfatizou a secretária de agricultura de Rio Preto, Carina Ayres.
Confira, abaixo, os detalhes da programação da 62ª EXPO Rio Preto
Programação Cultural da 62ª EXPO Rio Preto
13/9 (sábado)
- Brinquedos infláveis – 9h às 12h, 14h às 18h e 19h às 22h
- Trenzinho Cultural – 10h às 13h, 14h às 18h e 19h às 22h
- Espaço Kids – 9h às 22h
- 10h30 – Personagens itinerantes: Dinossauro e Domador
- 11h e 16h – Espetáculo infantil A Lagarta
- 13h – Evento BBQ com estações de churrasco (com shows da dupla Bruno César e Rodrigo partir das 18h)
- 14h – Contação de história: Os Saltimbancos
- 15h30 – Show Ana Castela (cover)
- 17h – Personagens itinerantes: Mickey e Minnie
14/9 (domingo)
Mesmo horário e estrutura de brinquedos infláveis, trenzinho e Espaço Kids
- 10h e 15h – Espetáculo infantil O Lobo Consciente e o Meio Ambiente
- 10h – Personagens itinerantes: Bela e Cinderela
- 12h – Circuito Paulista de Churrasco e Viola (com show de Lourenço e Lourival a partir das 16h)
- 16h – Show: Homem-Aranha, Capitão América, Batman e Coringa
- 18h – Personagens itinerantes: Bluey e Bingo
19/9 (sexta-feira)
- 8h – Recreação infantil: pintura em balões
- 9h e 13h – Show do grupo Kombinados
- 12h – Personagens receptivos: Heróis
- 18h – Show: Forró da Severina
20/9 (sábado)
Estrutura completa das atividades infantis
- 10h – Personagens itinerantes: Flash e Homem-Aranha (Miles Morales)
- 11h – Contação de história: Os Saltimbancos
- 14h e 16h – Espetáculo infantil A Lagarta
- 15h – Show com as princesas Elsa, Anna, Ariel e Rapunzel
- 17h – Show: Jorge Gustavo e Banda
- 18h – Personagens itinerantes: Marshall e Everest
- 20h – Show da dupla Lucas & Ferracini
21/9 (domingo)
Estrutura completa das atividades infantis
- 10h e 15h – Espetáculo infantil O Lobo Consciente e o Meio Ambiente
- 10h – Personagens itinerantes: Woody e Jessie
- 12h – Show: Rafael Cuba
- 16h – Show com personagens da fazenda
- 17h – Show da banda Elektra
- 18h – Personagens itinerantes: Sonic e Amy Rose
28/9 (domingo)
Estrutura completa das atividades infantis
- 10h e 15h – Espetáculo infantil A Lagarta
- 10h – Personagens itinerantes: Clowns Country
- 12h – Show: Marlon & Serginho
- 16h – Show: Turma da Mônica
- 17h – Show: Delucca
- 18h – Personagens itinerantes: Sky e Chase
4/10 (sábado)
Estrutura completa das atividades infantis
- 10h – Personagens itinerantes: Vaquinha e Porquinho
- 11h e 14h – Espetáculo infantil O Lobo Consciente e o Meio Ambiente
- 16h – Show: Banda Mundinho Folia
- 17h – Show: Ana Laura Forrozinho
- 18h – Personagens itinerantes: Stitch e Angels
- 20h – Show: Edy Carlos
5/10 (domingo)
Estrutura completa das atividades infantis
- 10h – Show do grupo Kombinados
- 11h – Personagens itinerantes: Homem-Aranha e Elsa
- 12h – Show: Paula Bertoni
- 15h – Espetáculo infantil O Lobo Consciente e o Meio Ambiente
- 16h – Show com Lilo, Stitch, Angel e Havaianas
- 16h30 – Show: Guto & Marcelo
- 18h – Show: Ruan
- 18h – Personagens itinerantes: Mickey e Minnie Country
62ª EXPO Rio Preto
- De 13 a 21/9 (Etapa Leite)
- De 28/9 a 5/10 (Etapa Corte)
- Local: Recinto de Exposição Alberto Bertelli Lucatto
- Evento aberto ao público
- Entrada e estacionamento gratuitos