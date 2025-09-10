Uso indiscriminado de ‘tadalafila’ pode causar AVC e dependência psicológica, alerta Anvisa

Medicamento para disfunção erétil tem sido usado sem prescrição como suplemento, e pode provocar queda acentuada da pressão arterial, perda de visão ou audição.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na última sexta-feira (5.set), um alerta sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos como a tadalafila, indicada para o tratamento da disfunção erétil. De acordo com a agência, o uso recreativo ou estético desses medicamentos pode causar infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e dependência psicológica.

A Anvisa chamou atenção também para a comercialização irregular dessas substâncias em gomas, suplementos e outros produtos vendidos como auxiliares em atividades físicas, ganho de massa muscular ou aumento de desempenho sexual. O órgão reforça que não existe autorização para esse tipo de uso.

“Essas substâncias são aprovadas como medicamentos de venda sob prescrição médica e não podem constar na composição de produtos enquadrados em outras categorias, como suplementos alimentares”, destacou a agência.

Ainda segundo a Anvisa, o uso sem prescrição também pode provocar queda acentuada da pressão arterial e perda de visão ou audição. A agência ainda reforça que, mesmo com prescrição, é necessário que os médicos monitorem possíveis interações e efeitos adversos.

Uso em academias preocupa especialistas

A tadalafila é facilmente encontrada, e a aquisição do medicamento costuma ocorrer sem dificuldades. A busca por melhor desempenho nos treinos tem levado muitos praticantes de musculação a recorrerem a suplementos e substâncias que prometem aumento de energia.

Segundo o presidente da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, Fernando Facio, não há estudos que comprovem que a tadalafila melhore o rendimento muscular ou tenha influência positiva na força e na resistência: “Não é um estimulante e não tem nenhuma ação na musculatura”, explica o especialista.

O uso inadequado do medicamento pode trazer sérios efeitos colaterais, especialmente para quem já utiliza outras medicações. Segundo Facio, a interação com remédios para hipertensão, incontinência urinária e antidepressivos pode causar desmaios e provocar traumas na cabeça. No caso do desempenho sexual, ele ressalta que o medicamento só funciona quando há estímulo.

De acordo com dados do órgão, cerca de 62 milhões de caixas de tadalafila foram vendidas em 2024. O medicamento ganhou visibilidade em conversas comuns em academias, bares, baladas e fóruns de internet.

*Com informações do sbtnews