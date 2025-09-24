“3ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer” arrecada leite para o Fundo Social 

Iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a importância de hábitos saudáveis no enfrentamento ao câncer; na retirada do kit, cada participante é convidado a doar 1 litro de leite.

Mais do que incentivo à prática esportiva, a “3ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer” vai unir saúde e solidariedade em Votuporanga. O evento, promovido pelo Instituto de Cancerologia, será realizado no dia 5 de outubro, às 7h, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Com inscrições já esgotadas, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a importância de hábitos saudáveis no enfrentamento ao câncer.

Neste ano, o evento também ganhou um gesto solidário, na retirada do kit, cada participante é convidado a doar 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e repassado às entidades assistidas.

A retirada do kit e a entrega do litro de leite serão realizadas no dia 4 de outubro, das 9h às 12h, na World Tennis Votuporanga, localizada na Rua Amazonas, nº 3.186, região central. Já no dia 5, data da corrida, a retirada poderá ser feita das 5h às 6h30, no Instituto de Cancerologia, que fica na Rua Tietê, nº 4.985, bairro Santa Eliza.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou a relevância da causa: “Essa ação nos enche de alegria porque une duas forças fundamentais, a saúde e a solidariedade. Enquanto reforça a importância da prevenção, também incentiva a doação que fará diferença para muitas famílias. Sou grata ao Instituto de Cancerologia pela parceria e pela sensibilidade em incluir o Fundo Social em mais uma edição desse evento tão especial”, afirmou.

Na manhã desta segunda-feira (22), Rose visitou o Instituto de Cancerologia e agradeceu a equipe pela iniciativa: “Meu reconhecimento à gerente administrativa Débora Caivano Zúniga e a todos os profissionais do Instituto pelo trabalho exemplar e pela dedicação com a nossa população. Essa parceria fortalece não só a prevenção, mas também o cuidado com quem mais precisa”, completou.