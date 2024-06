Ex-aluno do Colégio Unifev participa de bate-papo sobre carreiras com alunos do Ensino Médio

Rafael Gonzaga Bifaroni é formado em engenharia mecânica e coordena a manutenção na plataforma P-67 da Petrobras.

Na última terça-feira (18.jun), no auditório da Cidade Universitária, o Colégio Unifev recebeu Rafael Gonzaga Bifaroni, ex-aluno da Instituição, para um bate-papo com os alunos das terceiras séries do Ensino Médio sobre carreiras e perspectivas profissionais. Bifaroni, de 33 anos, compartilhou sua jornada, desde sua formação na escola até sua posição atual como coordenador de manutenção na plataforma P-67 da Petrobras.