Secretário Executivo do CINORP busca recursos em Brasília 

José Antonio Tatai se encontrou com senadores, deputados e participou de Congresso. Em pauta, demandas de saúde dos municípios consorciados e a gestão de resíduos.

Nos dias 18 e 19 de junho, o Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), José Antonio Tatai, esteve em Brasília/DF, com o objetivo de garantir recursos essenciais para atender as demandas de saúde dos municípios consorciados e melhorar a gestão do equipamento da Usina Móvel de Resíduo da Construção Civil.

Durante a visita, José Antonio Tatai apresentou um ofício detalhando a necessidade urgente de apoio financeiro para suprir a significativa demanda reprimida de exames de média complexidade na área da saúde. Esta demanda inclui ultrassonografias, colonoscopias, endoscopias digestivas altas, raios-X, ressonâncias magnéticas e outros exames especializados em oftalmologia, dermatologia e neurologia. Além disso, destacou a necessidade de mais de 1 mil próteses auditivas.

Encontros com senadores e deputados federais

Na Capital Federal, o Secretário Executivo do Consórcio participou de diversas reuniões, como por exemplo, com a senadora Mara Gabrilli, o senador Marcos Pontes e os deputados federais Fausto Pinato, Baleia Rossi, Luis Carlos Motta, Fernando Marangoni, Tiririca, Paulo Bilynskyk, Alex Manente, Arnaldo Jardim, Marcos Pereira e Simone Marquero. Todos mostraram grande receptividade e interesse em apoiar as iniciativas.

Participação no Congresso Nacional de Consórcios Públicos e Municípios

Outro compromisso em Brasília foi a participação do Congresso Nacional de Consórcios Públicos e Municípios, onde foi discutido a importância da cooperação entre consórcios públicos e a captação de recursos federais para melhorar os serviços essenciais.

Importância da Captação de Recursos

A captação de recursos federais é vital para atender as demandas dos municípios através do consórcio público. Esses recursos permitem a implementação de projetos essenciais nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, infraestrutura e muito mais. Com o apoio de emendas parlamentares e recursos federais, se pode garantir melhorias significativas na qualidade de vida dos nossos cidadãos, promovendo um desenvolvimento regional mais justo e eficiente.

“Com a determinação do presidente do CINORP, o prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, continuaremos firmes nesse propósito, buscando parcerias e apoio para que possamos oferecer um serviço público de excelência para todos os municípios consorciados. Estamos certos de que, juntos, alcançaremos o sucesso em nossas ações e traremos benefícios concretos para a nossa região”, concluiu José Antonio Tatai.