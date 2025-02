Ex-aluna da Unifev, Ana Caroline Martins compartilha sua carreira na Psicologia Educacional

Sua trajetória, que começou com curiosidade sobre os fenômenos humanos, foi moldada pela paixão pela educação e pela busca constante pelo conhecimento.

A ex-aluna da Unifev, Ana Caroline Teixeira Martins, formada em 2019 no curso de Psicologia, tem se destacado como psicóloga escolar no município de Álvares Florence. Sua paixão pela educação e interesse pelos fenômenos humanos a levaram a seguir a Psicologia Educacional, especialmente após se deparar com a disciplina e estágio na área durante a graduação. “Foi nesse momento que tive a certeza de que a Psicologia Educacional era o caminho que eu queria seguir”, contou Ana Caroline.