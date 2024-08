Estado do SP emite em alerta contra focos de incêndios florestais 

“Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!”.

No primeiro semestre de 2024, foram registrados 3.965 focos de incêndio nas rodovias concedidas que já afetaram mais de 12 milhões de metros quadrados de cobertura vegetal. Diante do período de estiagem das chuvas e o tempo seco, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de risco elevado de incêndios florestais para 16 regiões: Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Segundo o meteorologista do CGE, Willian Minhoto a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos ao longo do dia. Segundo ele, com exceção do Litoral Paulista, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar. As temperaturas também subirão bastante.

O texto do SMS trazia a seguinte recomendação: “Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!”.

O Inmet emitiu algumas orientações para a população nesse período mais quente e seco:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo, do Governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio é intensificada. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro.

A Operação SP Sem Fogo recomenda para toda a população que sejam adotadas medidas de prevenção contra queimadas e incêndios florestais, tais como:

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais;

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas;

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo;

Faça descarte adequado de seus resíduos;

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb;

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais;

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3