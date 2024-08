Leilão de Gado em Parisi arrecada R$ 63 mil para Santa Casa de Votuporanga

Nesta segunda-feira (19), um dos organizadores, Pedro Trento, esteve na Instituição para fazer a entrega do cheque. Pedro foi recepcionado pelo gestor administrativo, Angelo Jabur Bimbato e por Rosemir Lopes (conhecido como Milão).

A sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga realizado em julho, na cidade de Parisi, foi um sucesso absoluto, arrecadando R$ 63 mil para o Hospital. Organizado pela dedicada comissão de voluntários “Ajudar Só Faz Bem,” o evento, que aconteceu no salão paroquial da cidade, contou com uma participação expressiva do público, que demonstrou um forte espírito de solidariedade.

Nesta segunda-feira (19.ago), um dos organizadores, Pedro Trento, esteve na Instituição para fazer a entrega do cheque. Pedro foi recepcionado pelo gestor administrativo, Angelo Jabur Bimbato e por Rosemir Lopes (conhecido como Milão).

O representante da comissão organizadora destacou o papel crucial que cada pessoa teve no evento. “O sucesso desse leilão é resultado direto do empenho de todos os voluntários e da generosidade do público presente. Ver a comunidade reunida por uma causa tão importante como a Santa Casa de Votuporanga nos enche de orgulho e motivação para continuar com esse trabalho,” afirmou.

Por sua vez, Milão agradeceu a união e o empenho dos voluntários, que, com muita dedicação, trabalharam arduamente para garantir que cada detalhe fosse impecável. Eles foram responsáveis por mobilizar a comunidade, organizar as doações e assegurar que o evento ocorresse de forma organizada e transparente. A presença de tantos participantes, desde doadores até compradores, foi fundamental para o sucesso da iniciativa. “A Santa Casa de Votuporanga expressa sua profunda gratidão a todos os envolvidos. Os R$ 63 mil arrecadados serão de extrema importância para manter a qualidade dos serviços oferecidos pelo Hospital, que é referência em cuidados de média e alta complexidade na região”, finalizou.

