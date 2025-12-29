Especialista do Sebrae-SP fala sobre tendências que devem guiar o empreendedorismo em 2026 no Noroeste Paulista

Sebrae-SP lançou um e-book exclusivo e gratuito para que os empreendedores acessem o que há de mais novo no setor.

As transformações tecnológicas, sociais e econômicas devem redesenhar profundamente o ambiente de negócios em 2026. É o que aponta o novo caderno de tendências produzido pelo Sebrae-SP, que identifica os comportamentos emergentes do consumidor, as evoluções tecnológicas e as competências de liderança que irão determinar quais empresas ganharão relevância nos próximos anos.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Roberta Zuculoto, o material aponta que a inteligência artificial, automação inteligente, consumo orientado por propósito e personalização responsável serão alguns dos pilares que definirão a competitividade no período, especialmente para micro e pequenas empresas, que já começam a se adaptar.

“O que observamos é que a inovação deixou de ser uma opção, ela se tornou caminho natural para quem quer crescer com estratégia e impacto. As tecnologias nunca estiveram tão acessíveis aos pequenos negócios, e isso cria oportunidades reais de produtividade, presença digital e relacionamento com o cliente”, afirmou Roberta.

Ela destaca que a inteligência artificial vive um salto qualitativo e se torna um agente ativo dentro das empresas, executando processos completos, do atendimento à análise de dados. A hiperautomação e o avanço da Internet das Coisas também devem ganhar tração, com sistemas capazes de prever falhas, antecipar demandas e tornar o dia a dia das empresas mais eficiente.

A principal vantagem competitiva não está apenas em adotar tecnologia, mas em saber usá-la estrategicamente. “Os pequenos negócios que conseguirem automatizar tarefas repetitivas terão mais tempo para se dedicar ao que realmente importa: inovar, atender melhor e criar experiências humanas e memoráveis”, explicou.

O caderno cita o estudo da WGSN que mostra quatro perfis centrais de consumidores para 2026: esperançosos, sinérgicos, imparciais e autônomos, todos mais exigentes, conscientes e atentos ao impacto das marcas.

De acordo com a Mintel, 68% dos consumidores preferem interações autênticas a experiências totalmente automatizadas; 70% consideram a sustentabilidade fator determinante de compra e 88% desejam investir mais em experiências do que em produtos.

Cresce também a demanda por produtos personalizados, alimentação funcional e práticas empresariais transparentes. “Os consumidores querem sentir que as marcas entendem quem eles são. Isso não é mais diferencial, é obrigação. A personalização precisa vir com ética, clareza e propósito”, complementa.

Liderança humana como força competitiva

Embora a tecnologia esteja no centro das transformações, o Sebrae-SP reforça que a liderança será cada vez mais humana, com foco em empatia, comunicação clara e desenvolvimento contínuo.

A fluência em IA, a gestão de equipes híbridas e a habilidade de tomar decisões rápidas e éticas são algumas das competências que devem se tornar indispensáveis.

“O empreendedor do futuro é aquele que abraça a tecnologia, mas sem abrir mão do olhar humano. A confiança, a segurança psicológica e o aprendizado contínuo serão tão importantes quanto os algoritmos”, finalizou.