Entregador é preso suspeito de mostrar órgão genital para criança que atendeu ao portão 

Caso ocorreu na última sexta-feira (26), em Santa Fé do Sul/SP. Homem foi preso por estupro de vulnerável.

Um homem foi preso em flagrante suspeito de fazer uma entrega de uma mercadoria em uma casa e mostrar o órgão genital para uma criança de oito anos que atendeu ao portão em Santa Fé do Sul/SP, na última sexta-feira (26.dez).

Segundo o delegado responsável pela investigação, Higor Vinicius Jorge, a criança se adiantou para receber a encomenda. Então, o entregador abriu o zíper da calça e cometeu o estupro.

Assustada, a menina voltou para a casa e contou para a mãe, que acionou a polícia. O entregador fugiu. Os familiares fizeram buscas nos bairros e, com apoio da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

*Com informações do g1