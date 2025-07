Espaço Pet Fliv: um festival que também é para os bichinhos

Fliv 2025 abraça a causa animal com amor e respeito, e convida a população a trazer seu pet; Secretaria de Bem-Estar Animal fará feirinha de adoção responsável.

Nesta edição, o Fliv 2025 terá uma novidade especial: o público está convidado também a trazer seus pets para curtir a programação do festival. A proposta é aproximar o público da causa animal de forma leve, acessível e integrada à atmosfera vibrante e afetiva do Fliv.

Os pets poderão aproveitar toda a estrutura do Parque da Cultura, com o conforto da grama, espaços abertos e seguros para passear. Haverá pontos com água disponíveis para mantê-los hidratados e lixeiras por todo o local para ajudar na limpeza e no cuidado com o ambiente.

E tem mais: o Espaço Pet Fliv, uma parceria com a Secretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Votuporanga, realizará feirinha de adoção responsável e momentos de interação com os bichinhos.

O titular da pasta, Leonardo Brigagão (Chandelly), explicou que o Espaço Pet Fliv será um ponto de encontro para famílias, protetores e amantes dos animais: “Estaremos atendendo a todos falando sobre afeto, responsabilidade e respeito à vida. Nossa participação será aos sábados e domingos, das 16h às 20h.”

A secretaria de Cultura e Turismo, Janaina Silva, explica ter um espaço dedicado ao bem-estar animal reforça a ideia de que a educação também passa pelo cuidado com o outro – seja ele humano ou de quatro patas: “É uma forma lúdica, educativa e transformadora de ensinar respeito e empatia às nossas crianças e jovens. Os bichinhos de estimação são mais do que bem-vindos — ele são parte da família. E família vai junta pro Fliv”, destacou.

O prefeito Jorge Seba analisa que o Fliv é um festival que fala com todas as gerações e, agora, também acolhe uma causa que toca o coração da população: o cuidado com os animais: “O Espaço Pet Fliv é uma novidade que simboliza o compromisso da nossa gestão com uma cidade mais humana, solidária e consciente. A cultura e o bem-estar caminham juntos, e esse espaço será mais uma ponte entre o público e as boas práticas de convivência e responsabilidade.”

Fliv 2025

O Fliv 2025 será realizado de 8 a 16 de agosto, no Parque da Cultura, com entrada gratuita e uma extensa programação cultural voltada para todos os públicos, que será divulgada nos próximos dias.

O Espaço Pet Fliv acontece nos dias 9, 10 e 16 de agosto, das 16h às 20h.