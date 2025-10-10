Pontalinda realiza 3º Show de Prêmios em prol do Hospital de Base

Evento ocorre neste domingo (12), a partir das 10h, na Feira Municipal, e promete reunir a comunidade em um dia de alegria e generosidade.

A solidariedade vai tomar conta de Pontalinda/SP neste domingo (12.out), com a realização do 3º Show de Prêmios em prol do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O evento com realização dos Amigos do Bem de Pontalinda, acontece a partir das 10h, na Feira Municipal, e promete reunir a comunidade em um dia de alegria e generosidade.

Os participantes concorrem a cinco prêmios de R$ 500 cada. Para mais informações, a população pode entrar em contato com Cleber pelo telefone (17) 99777-7274.

O Hospital de Base, junto com outras unidades do complexo Funfarme, como o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), oferece atendimento de média e alta complexidade, abrangendo consultas, exames de diagnóstico por imagem, cirurgias e tratamentos em mais de 50 especialidades médicas.

Mais do que concorrer a prêmios, o público terá a oportunidade de contribuir com uma causa nobre e fortalecer uma das instituições mais importantes para o atendimento à saúde da população.