Campanha do Dia das Mães é lançada com grandes prêmios e parceria de peso

ACV e Porecatu vão dar quase R$ 30 mil em prêmios no comércio

A campanha mais emocionante do ano chegou. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV lançou oficialmente a sua tradicional Campanha de Dia das Mães, a segunda mais importante do calendário do comércio local em volume de vendas. A grande novidade deste ano é a parceria com o Supermercado Porecatu, que entra como patrocinador master da ação.

O evento de lançamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (25/4), na loja da Rede na av. Brasil, com a presença da presidente da ACV, Natália De Haro; do representante da diretoria Porecatu, Adriano Miranda; do prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba; do Deputado Estadual, Carlão Pignatari; do presidente da Câmara, Daniel David; do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, entre outras lideranças, imprensa e clientes.

A campanha promete movimentar o comércio com prêmios incríveis. Serão aproximadamente R$ 30 mil em prêmios, sendo uma Honda Biz zero quilômetro, cinco vales-compras de R$ 1.000,00 para serem usados nas lojas associadas e cinco vales de R$ 1.000,00 exclusivos para utilização no Supermercado Porecatu.

Para participar, basta comprar nas lojas participantes da campanha e solicitar seu cupom, a partir deste sábado (26/4). “A promoção é uma oportunidade imperdível para presentear quem você ama e ainda concorrer a prêmios que fazem a diferença”, destacou a presidente da ACV, Natália De Haro. A iniciativa foi muito elogiada pelas autoridades presentes que falaram da importância da ação para atrair clientes de toda a região para movimentar a economia da cidade.

APOIO