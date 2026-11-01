Enfermeira de 44 anos morre em colisão frontal entre carro e caminhão na região de Magda

Naísa de Cássia Mateus trabalhava na rede municipal de saúde de Magda e residia em General Salgado; acidente ocorreu na madrugada de sábado, na Rodovia Feliciano Sales Cunha
Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão provocou a morte da enfermeira Naísa de Cássia Mateus, de 44 anos, na madrugada de sábado (31), na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no município de Magda, região de Votuporanga.
O acidente foi registrado por volta da 1h, no quilômetro 531,5 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso à cidade. Naísa conduzia um Volkswagen Nivus no sentido General Salgado–Magda quando ocorreu a colisão com um caminhão-trator que trafegava na direção contrária.
Com a violência do impacto, a motorista ficou presa às ferragens e morreu no local. Ela estava sozinha no automóvel.
O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local para levantar informações que possam esclarecer as circunstâncias da colisão. Durante os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos, o trânsito funcionou em sistema de siga e pare pelo acostamento. A rodovia foi totalmente liberada às 5h40.
O corpo da enfermeira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga para os procedimentos legais. As causas do acidente serão investigadas.
Moradora de General Salgado, Naísa era servidora pública municipal de Magda, onde exercia a função de enfermeira no Centro de Saúde. Sua atuação profissional era voltada ao atendimento dos moradores e aos serviços prestados pela rede pública de saúde.
Casada com Arapinha Maciel, a profissional mantinha vínculos familiares e profissionais nos dois municípios.
A Prefeitura de Magda divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da servidora. Na manifestação, a administração municipal destacou sua dedicação ao trabalho, o compromisso com o atendimento à população e a atenção dispensada aos pacientes.
A morte da enfermeira repercutiu entre familiares, amigos, colegas de profissão e moradores das duas cidades.
Até o momento, as autoridades não divulgaram uma conclusão sobre os fatores que provocaram a colisão. (foto reprodução Gazeta Rio Preto)