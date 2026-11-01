Enfermeira de 44 anos morre em colisão frontal entre carro e caminhão na região de Magda

Naísa de Cássia Mateus trabalhava na rede municipal de saúde de Magda e residia em General Salgado; acidente ocorreu na madrugada de sábado, na Rodovia Feliciano Sales Cunha

Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão provocou a morte da enfermeira Naísa de Cássia Mateus, de 44 anos, na madrugada de sábado (31), na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no município de Magda, região de Votuporanga.

O acidente foi registrado por volta da 1h, no quilômetro 531,5 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso à cidade. Naísa conduzia um Volkswagen Nivus no sentido General Salgado–Magda quando ocorreu a colisão com um caminhão-trator que trafegava na direção contrária.

Com a violência do impacto, a motorista ficou presa às ferragens e morreu no local. Ela estava sozinha no automóvel.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local para levantar informações que possam esclarecer as circunstâncias da colisão. Durante os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos, o trânsito funcionou em sistema de siga e pare pelo acostamento. A rodovia foi totalmente liberada às 5h40.

O corpo da enfermeira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga para os procedimentos legais. As causas do acidente serão investigadas.

Morte provoca comoção em Magda e General Salgado

Moradora de General Salgado, Naísa era servidora pública municipal de Magda, onde exercia a função de enfermeira no Centro de Saúde. Sua atuação profissional era voltada ao atendimento dos moradores e aos serviços prestados pela rede pública de saúde.

Casada com Arapinha Maciel, a profissional mantinha vínculos familiares e profissionais nos dois municípios.

A Prefeitura de Magda divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da servidora. Na manifestação, a administração municipal destacou sua dedicação ao trabalho, o compromisso com o atendimento à população e a atenção dispensada aos pacientes.

A morte da enfermeira repercutiu entre familiares, amigos, colegas de profissão e moradores das duas cidades.

Até o momento, as autoridades não divulgaram uma conclusão sobre os fatores que provocaram a colisão. (foto reprodução Gazeta Rio Preto)