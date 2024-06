PF apreende mais de R$ 1 milhão em equipamentos eletrônicos em Votuporanga 

Durante o trabalho foram apreendidos 479 equipamentos eletrônicos, sendo a maioria celulares. Um veículo usado por um dos suspeitos também foi recolhido.

A Polícia Federal, em Jales/SP, realizou uma operação contra crimes de descaminho em Votuporanga/SP nesta quinta-feira (13.jun) e apreendeu mais de R$ 1 milhão em aparelhos eletrônicos ilegais. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

A Operação Oryza investigava ,em Votuporanga , o comércio ilegal de mercadorias estrangeiras, como por exemplo celulares, sem documentação com procedência. Foram cumpridos cinco mandados em endereços comerciais e quatro em endereços residenciais nesta quinta-feira.

Segundo a Polícia Federal, foram 479 equipamentos eletrônicos apreendidos, sendo a maioria celulares, com valor estimado de venda em mais de R$ 1 milhão.

Os produtos foram encaminhados para a Receita Federal para as providências na área fiscal. Além das mercadorias, foi apreendido um veículo com placas do Paraguai, que estava sendo utilizado por um dos investigados em Votuporanga.

Um suspeito vai responder pelo crime de importação ilegal.

*Com informações do g1