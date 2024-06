Ladrões assaltam posto de combustíveis na Rodovia Euclides da Cunha 

Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14), no trecho da pista de Valentim Gentil/SP. Criminosos fugiram levando dinheiro e são procurados pela polícia.

Um crime registrado por câmeras de segurança mostra a ousadia de pelo menos três ladrões que assaltaram um posto de combustíveis que fica as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho da pista de Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, segundo o registro do monitoramento o crime que ocorreu por volta das 4h51 da madrugada foi cometido em menos de dois minutos. Nas imagens é possível ver que um veículo sedan de cor preta, possivelmente um Ford/Focus, estaciona no pátio, e após alguns segundos, um ladrão desce portando uma arma longa, rende os funcionários do estabelecimento e foge com dinheiro que não teve quantia confirmada pelas autoridades.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Valentim Gentil e segue sob investigação.

Assista as imagens registradas por câmeras de monitoramento: