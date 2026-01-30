Emprego: Votuporanga fecha 665 vagas em dezembro, aponta Caged 

Com a performance, município segue no ‘vermelho’, já que em novembro registrou o fechamento de duas oportunidades de emprego com carteira assinada.

Jorge Honorio

O mercado de trabalho brasileiro fechou 618.164 postos de trabalho em dezembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29.jan), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A variação do mês foi de -1,26%, o que, segundo a pasta, é compatível com o padrão histórico do Novo Caged, cuja média de dezembro em 2023 e 2024 foi de -1,07%. É o pior mês de dezembro desde a pandemia, em 2020.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam o fechamento de 665 vagas, fruto da dinâmica entre 917 contratações e 1.582 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘vermelho’, já que em novembro registrou o fechamento de duas vagas.

No 12º mês de 2025 nenhum setor obteve resultado positivo em Votuporanga e o pior desempenho veio da área de Serviços (-486), seguido pela Indústria (-163), Agropecuária (-7), Comércio (-6) e Construção (-3). Confira o gráfico abaixo:

O salário médio de entrada

O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78 uma redução de R$11,86 (-0,51%) em relação a novembro de 2025 (R$ 2.315,44). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 57,18 (+2,55%).