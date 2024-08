Paulistão: CAV vence o Rio Preto e segue brilhando no sub-13 e sub-14 

No sub-13, Gabriel Sagui marcou o gol da vitória do Pantera Alvinegro; já no sub-14, Renam precisou marcar duas vezes para virar o placar e garantir o resultado positivo.

No último domingo (28.jul), a equipe sub-13 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Rio Preto e venceu por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado pelo Gabriel Sagui. Nos pênaltis o CAV também levou a melhor e somou mais um ponto.

Já a equipe sub-14 protagonizou uma virada emocionante contra o mesmo adversário, vencendo por 2 a 1, com gols de Renam. Dentro de campo, demonstrando garra e determinação, o elenco ainda bastante jovem, também demonstrou maturidade para reverter o placar adverso e garantir a vitória no tempo regulamentar. Embora não tenha levado a melhor nos pênaltis, o resultado no tempo regular foi suficiente para celebrar mais uma importante vitória.

Com os triunfos do Pantera Alvinegro, o sub-13 se encontra na terceira posição com 18 pontos e o sub-14 fechou a rodada em sexto com 10 pontos conquistados.

Os elencos, agora, se preparam para a sequência do Paulistão de suas respectivas categorias.

Esses resultados reforçam o comprometimento do Clube Atlético Votuporanguense com a formação de novos talentos e a busca pela excelência no futebol de base.