Emprego: Votuporanga abre 191 vagas em julho, aponta Caged 

A economia brasileira gerou 188 mil empregos formais em julho deste ano, informou nesta quarta-feira (28.ago) o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em julho: 2,187 milhões de contratações e 1,999 milhão de demissões.

O resultado representa crescimento de 32,3% em relação a julho do ano passado, quando foram criados cerca de 142,1 mil empregos com carteira assinada.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 191 vagas, fruto da dinâmica entre 1.291 contratações e 1.100 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em junho registrou a abertura de 88 vagas.

No 7º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor da Indústria (+159), seguido pelos setores de Serviços (+37), Comércio (+5) e Agropecuária (+1); já o setor de Construção foi o único que fechou no ‘vermelho’ (-11). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.161,37 em julho deste ano, o que representa alta real (descontada a inflação) em relação a junho de 2024 (R$ 2.138,37).

Na comparação com julho de 2023, houve crescimento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.115,10.

Caged x Pnad

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem os informais.

Com isso, os resultados não são comparáveis com os números do desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad).

Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrangem também o setor informal da economia.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil encerrou o trimestre terminado em junho com taxa de desemprego em 6,9%. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014 (6,9%).

