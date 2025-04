Egressa da Unifev contribui com capítulo em livro sobre psicanálise e gênero

Adriana Vinturini de Oliveira, de 27 anos, se formou na Instituição em 2021.

A psicóloga e egressa do curso de Psicologia da Unifev, Adriana Vinturini de Oliveira, de 27 anos, recentemente se destacou ao escrever um capítulo no volume 3 da série Divã Democrático, coordenada pelo Prof. Dr. Alexandre Patricio de Almeida, que é psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica (PUC-SP) e finalista do Prêmio Jabuti (2023).

A profissional, que se formou em 2021 e atualmente atua como psicóloga em Votuporanga, contribuiu com um texto que debate temas atuais e relevantes, como a desigualdade de gênero e os impactos da filosofia Red Pill, termo utilizado para um movimento de homens que defendem uma “masculinidade dominante”.

O livro, que reúne reflexões sobre gênero, psicanálise e sexualidade, oferece uma abordagem profunda sobre temas como homofobia, violência de gênero e transexualidade, entre outros. O capítulo de Adriana, intitulado “Desigualdade de gênero e o Red Pill: entre aplausos masculinos e pressões femininas”, busca provocar uma reflexão crítica sobre o patriarcado ainda presente na sociedade e os discursos contemporâneos que minimizam suas consequências. A autora compartilhou suas inseguranças durante o processo de escrita, mas encontrou no tema e nas suas próprias vivências um estímulo para colocar suas ideias no papel.

A egressa, que sempre foi apaixonada por psicanálise, iniciou sua pós-graduação na Unifev, onde teve o privilégio de ser aluna do Prof. Dr. Alexandre Patricio de Almeida. O seminário teórico em psicanálise proporcionou a oportunidade de escrever seu capítulo, o que resultou em sua primeira publicação acadêmica, um marco significativo em sua carreira. Ela destaca que, mais do que uma conquista profissional, o projeto a conectou com outros psicanalistas e ampliou seus horizontes.

Em seu texto, Adriana espera que as leitoras e leitores se sintam inspirados a questionar e repensar as estruturas de gênero que ainda dominam nossa sociedade. “Quero que meu capítulo possa abraçar as leitoras, dando voz à indignação que, assim como a minha, é vivida por muitas mulheres”, disse. Atualmente, ela segue em sua formação contínua em psicanálise, consolidando sua atuação clínica e buscando sempre ampliar sua escuta e compreensão do mundo de seus pacientes, que enfrentam questões de gênero em diversos contextos.

O lançamento do livro foi um momento especial para Adriana, que teve a oportunidade de conhecer outros profissionais incríveis e vivenciar a emoção de sua primeira publicação. Para ela, este é apenas o começo de uma carreira que promete muitas contribuições à psicologia e à psicanálise.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou a importância da formação acadêmica para o desenvolvimento profissional dos alunos. “É com grande satisfação que vemos nossas egressas e egressos conquistando espaços de destaque, como a Adriana, que, através do seu empenho e dedicação, contribui com a psicanálise e com importantes discussões sobre gênero e sociedade. A nossa Instituição se orgulha de ter sido parte da trajetória dessa profissional, que, sem dúvida, fará a diferença no campo da psicologia”, finalizou.