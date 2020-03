Ele estava com revólver no bairro Palmeiras I e foi abordado por uma equipe da Polícia Militar.

Um homem armado com um revólver foi preso pela Polícia Militar durante a madrugada deste sábado no bairro Palmeiras I, em Votuporanga. PMs realizavam patrulhamento preventivo no bairro quando abordou o suspeito armado.

Ele foi contido e algemado por porte ilegal da arma. O homem foi levado à Central de Flagrantes, onde foi arbitrada uma fiança de R$1.045,00.