Em alta: Entrevista com empresário Dalbert Mega tem quase 10 milhões de views nas redes sociais

Empreendedor, político e fenômeno na internet? Mega bombou nas redes ao contar um pouco da sua história de sonho de menino realizado de ter na garagem carros lendários como Ferrari, Lamborghini, entre outros.

Muita gente conheceu Dalbert Mega, empresário votuporanguense, por sua recente participação na política como candidato a prefeito da cidade. O que talvez muitos não saibam é que Mega também está “em alta” nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, por compartilhar com o público, especialmente os mais jovens, a sua paixão pelos automóveis.

Mega conta em entrevista que já registra milhares de reações e comentários como foi a experiência de realizar sonhos que tinha na infância humilde e de agora, na vida adulta, poder ser dono de verdadeiras lendas automobilísticas como Ferrari, Lamborghini e Chevy Impala.

Recentemente, Dalbert tem participado de encontros de carros antigos em Votuporanga e foi por lá que acabou entrevistado pelo influenciador digital Kelvin Willian. A coleção de Mega, com 67 veículos, é tema de vários vídeos do canal.

Ele contou detalhes sobre como adquiriu cada um dos automóveis. Segundo Dalbert Mega, os carros eram sonhos de criança que ele conseguiu alcançar na vida adulta após muita determinação e trabalho em seus negócios. Hoje, bem além da diversão, é um grande investimento.

Prova disso, ele conta, é um xodó da sua garagem, a Ferrari 355 amarela. “Colecionar carros se tornou um grande investimento. Essa Ferrari mesmo, adquiri há 11 anos por R$ 320 mil. Hoje, está avaliada em torno de R$ 1,8 milhão. É possível fazer um negócio lucrativo com a venda e se divertir com o carro enquanto isso”, comenta.

As entrevistas despretensiosas caíram no gosto dos internautas, curiosos por esse tipo de conteúdos. Apenas um vídeo, o que ele apresenta a sua Lamborghini Gallardo, avaliada em R$ 1 milhão, atingiu 5,1 milhões de views no Instagram, quase um milhão no Facebook e cerca de 4 milhões no TikTok. Dá aquela olhada lá também!

