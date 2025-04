Egresso da Unifev lança livro sobre inteligência artificial

Formado em Engenharia da Computação em 2018, Raywall Malheiros de Souza fala sobre base sólida na vida acadêmica.

O engenheiro de computação Raywall Malheiros de Souza, egresso da Unifev, lançou o livro intitulado “Descomplicando inteligência artificial para analistas de produto”, baseado em seus estudos para a certificação AWS AI Practitioner. Ele também está em fase de finalização de uma segunda obra, “Desenvolvendo soluções robustas com AWS e Golang”, que explora os principais serviços serverless da AWS Cloud e a robustez da linguagem Golang, duas das tecnologias mais inovadoras do momento.

Com 44 anos e natural de Recife (PE), ele tem uma trajetória impressionante, marcada pela busca constante por conhecimento e inovação na área de tecnologia. Souza se formou em Engenharia da Computação pela Unifev no final de 2018, e sua trajetória acadêmica foi marcada por desafios que o impulsionaram a querer sempre mais. “O curso me provocou e me tirou da zona de conforto, fazendo com que eu me especializasse e crescesse em todos os sentidos: pessoal, profissional e acadêmico”, revelou.

Antes de ingressar na Instituição, ele já havia começado sua carreira na área de tecnologia desde a adolescência, mas foi em 2014, após decidir se dedicar à área que realmente gostava, que iniciou a graduação. Desde então, o egresso não parou mais, conquistando certificações, escrevendo livros e se destacando em sua carreira.

O profissional compartilha que sua experiência no Centro Universitário de Votuporanga foi fundamental para sua carreira, dando-lhe a base necessária para alcançar seus objetivos e sonhos. Ele também destaca o impacto da formação acadêmica na sua vida profissional. “A Unifev me deu condições de expandir meus horizontes e meu conhecimento, além de provocar em mim uma vontade imensa de crescer e querer alcançar novos objetivos”, afirmou.

Além disso, Souza está atualmente finalizando uma especialização em Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo (USP), dando continuidade à sua jornada de aprendizagem e crescimento. Ele também se orgulha de ver sua filha Rayssa Buarque Malheiros, que foi aluna do Colégio Unifev, agora cursando o segundo ano de Sistemas de Informação na USP, seguindo o exemplo da sua trajetória acadêmica e profissional.

Hoje, o egresso ocupa a posição de líder técnico no Itaú Unibanco, onde atua no desenvolvimento de soluções para análise e precificação de produtos de crédito consignado, guiando equipes que utilizam tecnologias como machine learning para criar plataformas dinâmicas e personalizadas. Além de suas conquistas profissionais, Souza ainda compartilha seu conhecimento em programação, principalmente na linguagem Golang, com seus seguidores no Instagram e LinkedIn.

Ao final de sua jornada como autor e especialista, ele deixa uma mensagem de incentivo para aqueles que desejam seguir a mesma carreira. “Se pretende entrar nesta área, esteja certo de que é o que você gosta e o que você quer fazer, porque não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é uma área incrível, onde você tem a oportunidade de participar de projetos e criar soluções fantásticas”, ressaltou.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a trajetória de Raywall Malheiros de Souza é um verdadeiro reflexo do potencial que a Instituição busca cultivar em seus alunos. Desde sua graduação, até se tornar referência em sua área, o egresso não parou de evoluir, conquistando espaço em um mercado competitivo e desafiador. “O lançamento de seu novo livro é apenas mais um marco em sua carreira de sucesso”, refletiu.

“A trajetória dos nossos egressos é motivo de grande orgulho para a Unifev. Souza é um exemplo claro de que a dedicação, o amor pelo que se faz e a busca constante pelo conhecimento podem transformar a vida de uma pessoa e, ao mesmo tempo, gerar impactos positivos na sociedade. Estamos muito felizes em vê-lo alcançando novos patamares em sua carreira e inspirando outros a seguirem seus passos”, finalizou Gastaldon.

Para adquirir o livro “Descomplicando inteligência artificial para analistas de produto” com 10% de desconto na Amazon use o cupom UNIFEV2025, válido até o dia 30 de abril.