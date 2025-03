Egresso da Unifev conquista aprovação no concurso para delegado de polícia em SP

Rodolfo Freschi Bertolo ressalta que foram anos de dedicação intensa aos estudos, com jornadas de até 8 horas diárias.

Rodolfo Freschi Bertolo, 31 anos, natural de Votuporanga, é o mais novo Delegado de Polícia aprovado no concurso público de São Paulo. Formado em Direito pela Unifev em 2015, Bertolo é um exemplo de dedicação e perseverança, conquistando seu objetivo após anos de estudo e superação pessoal. Aprovado com a sexta maior nota na prova oral, alcançando 93,33, ele é um dos 320 aprovados em um concurso com mais de 22 mil inscritos.

Desde cedo, ele sabia que queria seguir a carreira pública. Influenciado pelo exemplo de seu pai, Rubens Geraldi Bertolo, que também foi delegado de polícia, ele encontrou no Direito uma vasta gama de oportunidades e na segurança pública a sua vocação. Sua trajetória na Unifev, onde se graduou, foi marcada por desafios, especialmente pela perda precoce de seu pai, que faleceu em 2011. Mesmo diante da dor, o egresso seguiu firme, acreditando que a formação acadêmica era um caminho para realizar seus sonhos.