Eclipse Solar Anular 2024: saiba onde ‘Anel de Fogo’ será visível

No dia 2 de outubro de 2024, um novo eclipse solar do tipo anular será visível para os entusiastas da astronomia. Aproximadamente 93% do Sol será bloqueado durante o evento, restando apenas o círculo avermelhado nas bordas.

No dia 8 de abril de 2024, as pessoas localizadas na América do Norte puderam observar o eclipse solar total por 4 minutos e 28 segundos. Além dos Estados Unidos, o fenômeno foi visível no México e no Canadá. No dia 2 de outubro de 2024, um novo eclipse solar do tipo anular será visível para os entusiastas da astronomia.

Em um eclipse solar anular, a Lua passa na frente do Sol. Contudo, por estar mais distante da Terra do que em um eclipse solar total, ela não cobre completamente o disco solar. Isso forma o clássico ‘anel de fogo’, que será visível por cerca de sete minutos nesse próximo evento.

Aproximadamente 93% do Sol será bloqueado durante o evento, restando apenas o círculo avermelhado nas bordas. Quanto mais próximo o observador estiver da linha central da observação, mais circular será o anel – ou seja, isso será visível apenas em algumas regiões da América do Sul.

“O eclipse anular (anel) não deve ser confundido com anual. No momento do eclipse, a Lua está muito longe da Terra e, portanto, muito pequena no céu para cobrir completamente o Sol. A parte central da sombra, onde a silhueta da Lua é completamente cercada por um anel de luz solar, é chamada de antumbra. Observadores dentro da antumbra experimentam a anularidade. A parte da sombra fora da antumbra, onde os observadores veem um eclipse parcial, é a penumbra”, a NASA explica.

Onde o eclipse solar anular será visível?

Segundo o site Time and Date, o próximo eclipse solar anular marcado para o dia 2 de outubro será completamente visível apenas em algumas regiões da Argentina e do Chile. Ainda conforme o Time and Date no Brasil, para os moradores das regiões sul, sudeste, centro-oeste, Bahia e próximos à região do Chuí, há uma pequena possibilidade do eclipse ser visto, mas de forma parcial, assim como em países como Bolívia, Peru, Uruguai, Estados Unidos, México, entre outros.

Aqueles que estiverem na Argentina poderão observar o auge do eclipse às 18h39, com término previsto para as 18h46. Vale destacar que não é seguro olhar diretamente para o Sol durante esse tipo de evento; por isso, é fundamental usar óculos de proteção adequados. O próximo eclipse solar anular só acontecerá em 17 de fevereiro de 2027, no sul da África.

“O eclipse anular ocorre dentro do caminho vermelho no centro do mapa. A antumbra é desenhada em intervalos de 15 minutos ao longo deste caminho. As curvas amarelas paralelas ao caminho da antumbra traçam a extensão do eclipse parcial. Já as porcentagens em cada uma dessas curvas dão a área máxima do Sol coberta pela Lua durante o eclipse. E as linhas verdes que cruzam a antumbra e os caminhos parciais mostram o progresso do eclipse ao longo do tempo. Os horários em cada linha indicam quando o eclipse máximo chega a essa linha”, a NASA acrescenta.

*Com informações do tecmundo

