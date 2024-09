Arthur Bifaroni brilha no Ironman 70.3 

Atleta de Votuporanga enfrentou a prova realizada em SP na modalidade de triatlo que combina três disciplinas: natação, ciclismo e corrida.

O atleta de triathlon de Votuporanga/SP, Arthur Bifaroni, brilhou durante o Ironman 70.3 disputado no último fim de semana, em São Paulo. O Ironman 70.3 é uma modalidade de triatlo que combina três disciplinas: natação, ciclismo e corrida. São 113 quilômetros no total, o que equivale a 70.3 milhas – daí o nome da prova. Esses 113 km são divididos em: 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21.1 km de corrida (meia maratona).

Arthur Bifaroni cravou um excelente resultado, ficando entre os oito melhores atletas na sua categoria e em 66° no geral em meio a 1.5 mil atletas, completando a prova em 4h28min.

Arthur veem se destacando no meio do meio de triathlon e colocando a cidade no radar de grandes atletas enaltecendo o nome de Votuporanga e da equipe de Triatlhon.

“Muito feliz com o resultado final dessa brincadeira!!”, publicou o atleta em suas redes sociais.

“Gostaria de agradecer os apoiadores e incentivados do esporte na cidade: Prefeitura Municipal de Votuporanga em nome de Marcello Stringari, Unifev, VotuCiclo, Villa Bistrô, O 2 Acadpersonal, Rino Suplementos, BKN Energy e TriathlonVotu”, concluiu.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3