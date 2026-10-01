Lito Sousa, especialista em aviação, morre aos 59 anos

A Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurológica considerada rara, degenerativa, progressiva e fatal, causada pelo acúmulo de uma proteína anormal no cérebro chamada príon.

Lito chegou a receber o medicamento experimental contra a doença, que chegou ao Brasil em 11 de setembro, após o influenciador receber uma autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso à substância ALN-6457. Ele foi a primeira pessoa a usar o medicamento, testado anteriormente somente em animais.

Lito já lutava contra um câncer de próstata em estágio inicial, diagnosticado no início deste ano.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob

A doença de Creutzfeldt-Jakob pertence ao grupo das doenças priônicas e provoca uma rápida deterioração das habilidades psicomotoras.

A condição está relacionada aos príons, agentes infecciosos formados apenas por proteínas, menores do que os vírus e altamente resistentes a diferentes processos físico-químicos.

Uma das características da DCJ é a rapidez da evolução, já que os primeiros sinais podem ser confundidos com outras demências e doenças neurológicas.

Aproximadamente 90% das pessoas acometidas morrem no período de um ano.

No Brasil, a doença é de notificação compulsória desde 2005. Entre aquele ano e 2021, foram registradas 1.576 notificações de casos suspeitos, com maior frequência entre pessoas de 55 a 74 anos.

Quem era Lito Sousa

Joselito Geraldo de Sousa, mais conhecido como Lito, tinha 59 anos e acumulava mais de 36 anos de experiência no mundo da aviação. Formado em manutenção de aeronaves, ele já atuou em empresas do ramo, como a United Airlines.

Com o Aviões e Músicas, canal em que fala de forma leve e explicativa sobre acidentes aéreos, turbulência, manutenção, procedimentos de segurança, funcionamento dos aviões e fatores humanos, Lito conquistou uma gama de fãs no mundo inteiro.

Lito, que também era dono da Lito Academy, utilizava o canal como uma fonte de informação para casos de grande repercussão, como o acidente que matou os Mamonas Assassinas, a tragédia da Chapecoense e a morte de Marília Mendonça.

O especialista era casado com Mila Seidl. Além da esposa, ele deixa o filho, Malone, de 7 anos.