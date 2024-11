Jovem é preso e adolescente apreendido suspeitos de matar homem de 20 anos a tiros em Rio Preto 

O crime ocorreu no bairro Santo Antônio. Polícia procura pelo pai do adolescente, que é suspeito de participação no crime.

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido suspeitos de atirar e matar um homem de 20 anos em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu na Rua Ida Tagliavini Polachini, no bairro Santo Antônio, na tarde de sábado (9.nov).

De acordo com o boletim de ocorrência, após o homicídio, os suspeitos foram abordados pela Polícia Militar no bairro São Thomaz. O menor confessou que tinha atirado em Erick Jefferson dos Santos Ricardo, e disse que as armas estavam escondidas em um terreno. No local, foram localizadas duas pistolas de calibres 9 e 45.

Diante dos fatos, os dois foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes de Rio Preto.

Segundo a testemunha que estava no local, um homem de 37 anos, pai do adolescente, também é autor dos disparos. Até a publicação desta reportagem, ele ainda não havia sido localizado.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram a ação dos suspeitos. Diante disso, o delegado determinou pela apreensão do adolescente e a prisão do jovem.

Ainda, de acordo com o registro policial, a morte foi motivada por uma agressão que teria ocorrido anteriormente entre o adolescente e a vítima.

O crime foi registrado como homicídio e ato infracional.

