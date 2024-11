Unifev e deputado estadual Carlão Pignatari reúnem prefeitos para fortalecer a educação na região

Encontro realizado na Cidade Universitária reuniu grande número de gestores para construção de novas parcerias.

A Unifev realizou na manhã desta sexta-feira (8.nov), em parceria com o deputado estadual Carlão Pignatari, o 1º Encontro de prefeitos em prol da educação. O evento, realizado no auditório da Cidade Universitária, reuniu um grande número de participantes para discutir novas estratégias e parcerias educacionais, e apresentar o trabalho realizado pela Instituição aos gestores eleitos para o próximo mandato (2025/2028).

Anfitrião do encontro, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o advogado Celso Penha Vasconcelos, destacou a relevância de reunir prefeitos de mais de 60 municípios da Região Noroeste Paulista. “Uma excelente oportunidade para nos reaproximarmos dos prefeitos reeleitos e estreitar relações com os eleitos, apresentando o que a Unifev tem a oferecer. A nossa ideia é estabelecer novas parcerias com esses municípios, garantindo que sejam duradouras, além de ampliar as já existentes”, ressaltou o diretor-presidente.

Um dos idealizadores do evento, o deputado estadual Carlão Pignatari, afirmou que a presença dos prefeitos eleitos e reeleitos é preponderante para a criação de vínculo junto à comunidade e o estabelecimento de novas parcerias. “O evento de hoje demonstra o potencial da Unifev em atrair novos alunos e fortalecer sua posição como uma das principais Instituições de ensino superior do interior de São Paulo. Essa iniciativa beneficia não apenas Votuporanga e a Unifev, mas toda a região, promovendo a integração entre as diversas cidades e fomentando o desenvolvimento”.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, essa sinergia é necessária para o desenvolvimento da região, garantindo um futuro mais favorável para toda a comunidade. “A união da Unifev com as novas administrações municipais é necessária para democratizar o acesso à educação superior. Juntos, podemos oferecer oportunidades para que mais jovens realizem seus sonhos e contribuam para o avanço de nossas cidades”.

“A Unifev é uma parceira estratégica para o nosso município. Esperamos que essa parceria se consolide e se expanda para outras cidades da região, aproveitando todo o potencial que a Instituição oferece. Ela representa um importante patrimônio para Votuporanga e tem muito a contribuir com toda a nossa região”, pontuou o prefeito reeleito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba.

Entre os temas abordados durante a reunião, foram apresentados projetos sociais com oferta de bolsas de estudo para alunos de baixa renda da região. Iniciativa que agradou os prefeitos presentes no encontro.

“É uma grande honra participar deste evento. As propostas e parcerias apresentadas pela Unifev demonstram o compromisso em oferecer oportunidades de ensino superior, principalmente para aqueles que buscam uma formação profissional de qualidade, afirmou Bernadete Sponquiado, prefeita eleita de Indiaporã.