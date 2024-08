Duas pessoas morrem carbonizadas após carro bater de frente com caminhão e pegar fogo 

Vítimas estavam em um carro que fazia ultrapassagem na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, área rural de Brejo Alegre/SP, quando bateu em caminhão que seguia no sentido contrário.

Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro em que estavam pegar fogo em um acidente entre três veículos em Brejo Alegre/SP. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (19.ago), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro com as duas vítimas, Marilene de Carvalho Rodrigues, de 66 anos e Lorivaldo Senefonte, de 63, fazia uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão que vinha na direção contrária.

O caminhoneiro contou para a polícia que tentou desviar, mas havia outro caminhão na terceira faixa e por isso bateu no carro. Os motoristas dos caminhões conseguiram sair sem ferimentos. As vítimas do carro morreram no local.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.

