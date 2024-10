Dorival testa Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson como titulares 

Lateral é a principal novidade no lugar do capitão Danilo, enquanto dupla de volantes, que entrou no intervalo diante do Chile, é mantida. Rodrygo e Raphinha têm novas funções.

Um Brasil mais ofensivo e com três caras novas. É assim que Dorival Júnior começou a esboçar a seleção brasileira que encara o Peru, nesta terça-feira, em Brasília/DF. Vanderson na vaga de Danilo, Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram as alternativas da comissão técnica.

O Brasil treinou neste domingo mais uma vez no Bezerrão, na Capital Federal, em atividade fechada para a imprensa em sua maioria do tempo. Dorival, por sua vez, conversou bastante com os jogadores que foram testados para explicar o motivo das alterações.

A expectativa é de que o Brasil encare a seleção peruana com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.

Além das mudanças de peças, a comissão técnico trabalhou também novos posicionamentos. Raphinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrygo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela esquerda.

A Seleção voltou a treinar nesta segunda-feira, já no Mané Garrincha, na última atividade antes da partida desta terça, às 21h45, contra a seleção peruana pela décima rodada das Eliminatórias.

O Brasil ocupa a quarta colocação da competição com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3