Celebrando o dia dos professores: Espelhos da Educação

*Alberto Martins Cesário, professor e escritor

Que honra é poder compartilhar minhas reflexões com vocês, leitores, neste dia tão especial dedicado aos mestres. Como um veterano nas trincheiras da educação, tenho testemunhado a evolução da profissão e, mais importante, a evolução de nossos alunos. E é justamente sobre essa jornada que quero conversar hoje, utilizando uma metáfora que me acompanha há anos: o professor como um espelho.

Quando entro em sala de aula fico admirando aquele espaço, olho e vejo mais do que apenas carteiras, cadernos e lápis coloridos. A sala de aula para este professor é um espaço sagrado, onde cada risada, cada lágrima e cada descoberta se entrelaçam. No dia 15 de outubro, quando celebramos o Dia dos Professores, essa visão se intensifica. É um dia especial, não apenas para homenagear aqueles que dedicam suas vidas à educação, mas também para refletir sobre o papel transformador que exercemos na vida de nossos alunos. Afinal, somos como espelhos: refletimos o que há de melhor em cada um deles, ajudando-os a se conhecer e a se valorizar.

Sempre acreditei que cada aluno que passa pela porta da minha sala traz consigo um universo particular. São sonhos, medos, habilidades e fraquezas que, muitas vezes, nem eles mesmos conhecem. Como professores, temos a responsabilidade e o privilégio de ser aquele espelho que revela essas dimensões. Mas como fazemos isso?

Lembro-me de um aluno, muito tímido e frequentemente se sentava no fundo da sala, tentando se esconder dos olhares curiosos. No entanto, sempre que fazia uma pergunta, sua voz era firme e suas ideias, brilhantes. Com o tempo, percebi que ele precisava de mais do que apenas conteúdos acadêmicos. Ele precisava de alguém que o visse, que refletisse suas qualidades e o incentivasse a brilhar.

Decidi que, em vez de apenas chamar os alunos para responder perguntas, começaria a fazer perguntas que fomentam a participação. Criei um ambiente seguro, onde todos se sentiam confortáveis para expressar suas opiniões. Gradualmente, o aluno que era tímido começou a se envolver mais. Na apresentação de um projeto sobre área e perímetro, ele mostrou-se apaixonado, e sua confiança cresceu. O brilho nos olhos dele quando apresentou seu trabalho era a prova de que o espelho que estávamos moldando juntos estava refletindo uma versão mais autêntica dele mesmo.

Enquanto professores passamos por muitos obstáculos e um dos maiores desafios da vida do professor é a empatia. Vivemos em um mundo onde as distrações são inúmeras e a atenção das crianças muitas vezes se dispersa. E, em meio a tudo isso, precisamos lembrar que por trás de cada comportamento existe uma história. Por exemplo, um aluno que frequentemente chega à escola desmotivado e sem vontade de participar das atividades, tem algum pedido de socorro ali, portanto, não devemos ignorar essa atitude, devemos entender o que está acontecendo. Às vezes dez minutos de uma boa conversa já é suficiente para descobrir que, em casa, por exemplo, essa criança poderia estar enfrentando dificuldades e isso afetaria seu desempenho escolar. Compreender a dor do outro é um passo fundamental para refletir o melhor que existe dentro. Ao oferecer apoio emocional o trabalho em sala de aula fica bem mais fácil, fui testemunha de sua e este aluno que estava desanimado, em questão de semanas, pode passar a sorrir mais e a participar das aulas com entusiasmo. O espelho que se formou entre nós estava começando a refletir a força que sempre esteve presente dentro dela.

Como educador, creio muito na importância da diversidade, precisamos ser conscientes da diversidade que habita nossas salas de aula. Cada aluno é um universo e cada um traz uma cor única para a nossa paleta. Ao entendermos isso, podemos nos tornar espelhos que refletem não apenas o que é comum, mas também o que é extraordinário. Uma das experiências mais enriquecedoras de viver essa diversidade é trabalhar com alunos com necessidades especiais. Só quem já trabalhou com esses grupos de alunos sabe os talentos incríveis que podem ser percebidos, mas que muitas vezes não são reconhecidos na sala de aula regular. Essas crianças expressam suas emoções e mostram habilidades fantásticas, o brilho que eles apresentam em seu olhar é uma lembrança de que todos nós, em algum momento, precisamos de um espelho que nos ajude a enxergar o nosso verdadeiro valor.

Ser professor não é apenas ensinar conteúdos, isso é fato. Devemos com todo nosso ser guiar os alunos por meio de desafios. Um dos maiores desafios que enfrentamos foi durante a pandemia. As aulas remotas trouxeram à tona o quão difícil pode ser manter a conexão com os alunos. Porém, mesmo à distância, procuramos maneiras de continuar sendo um espelho para eles.

Organizamos encontros virtuais para compartilhar não apenas as dificuldades, mas também as conquistas. Descobrimos talentos em nós mesmos e partir desse momento, percebemos que, mesmo em tempos difíceis, o papel do professor como espelho era mais necessário do que nunca. Ao refletir a criatividade e o talento, ajudamos vários alunos a reconhecerem seu potencial.

E aí professor, pergunto a vocês – “Que legado você está deixando para essa geração?”

O legado que deixamos como professores deve ir muito além de notas e avaliações. Estamos moldando cidadãos que irão, um dia, transformar o mundo. É um trabalho árduo, mas cada sorriso, cada conquista e cada pequeno passo de um aluno fazem tudo valer a pena. Ao olharmos para nossas salas de aula, precisamos nos lembrar de que somos mais do que transmissores de conhecimento; somos espelhos que têm o poder de refletir não apenas o que é, mas também o que pode ser.

Quando celebramos o Dia dos Professores, devemos honrar essa profissão. A educação é uma ferramenta poderosa de mudança, e, como professores, temos a responsabilidade de refletir o melhor de cada aluno. Ao fazermos isso, estamos contribuindo para um futuro mais brilhante, onde cada criança se sinta valorizada e reconhecida.

Portanto, ao chegarmos ao dia 15 de outubro, vamos nos lembrar de que, como professores, fazemos muito mais que ensinar, nós inspiramos, deixamos marcas na mente de cada aluno. Nossa influência pode moldar o caráter e a autoconfiança dessas crianças, ajudando-as a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Ao olharmos nos olhos de nossos alunos, podemos sempre nos lembrar de que somos espelhos que refletem possibilidades infinitas.

Neste Dia do Professor, quero agradecer a todos os meus colegas de profissão que, assim como eu, dedicam suas vidas a transformar o mundo, um aluno de cada vez. E para os nossos alunos, deixo uma mensagem: acreditem em seus sonhos, pois vocês são capazes de alcançar tudo o que desejarem.

“O professor é um espelho: ele reflete o que há de melhor em cada aluno e o ajuda a se conhecer. Mas ele também é um farol, iluminando o caminho e mostrando novas possibilidades.”

Espero vocês na próxima semana na confiança de que educar é refletir o que há de melhor em cada coração, portanto, que sejamos sempre espelhos de esperança e transformação!

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3