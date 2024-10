Jovem que morreu afogado no Rio Grande é sepultado em Fernandópolis 

Diego de Oliveira Lopes, de 17 anos, faleceu em decorrência de afogamento no final da manhã do último sábado (12), no Rio Grande em Mira Estrela/SP.

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis/SP resgatou neste domingo (13.out), o corpo do jovem Diego de Oliveira Lopes, de 17 anos, que morreu vítima de afogamento no final da manhã do último sábado (12), no Rio Grande em Mira Estrela/SP.

Segundo informações, Diego estava com um grupo de amigos em um retiro que acontecia em um rancho, sendo que, em determinado momento, um grupo teria decidido nadar até um tablado, momento em que dois deles, incluindo Diego, começaram a se afogar. Um deles foi salvo por pessoas que estavam nas imediações, mas Diego afundou.

As buscas foram iniciadas ainda no sábado e suspensas quando anoiteceu, sendo retomadas na manhã de domingo, quando o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo, por volta das 10h. O corpo de Diego foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal).

O sepultamento ocorreu às 10h, nesta segunda-feira (14), no Cemitério da Consolação, em Fernandópolis.

Em sua trajetória, Diego era estagiário na 1ª Vara Criminal no Fórum de Fernandópolis e integrava o Projeto Social Formiguinhas que postou homenagens nas redes sociais. Era também estudante da Escola Prof. Antonio Tanuri.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3