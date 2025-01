Estádio da Copinha tem árvore no meio da arquibancada para preservação ambiental 

Planta é mantida com o objetivo de conservar araras-canindé, espécie comum na cidade de Santa Fé do Sul; torcedores aproveitam sombra.

Uma árvore bem no meio da arquibancada de um estádio de futebol. Este é, com certeza, um fato curioso e incomum, mas não para quem acompanha aos jogos na sede do Grupo 2 da Copinha, na modesta Santa Fé do Sul/SP.

A enorme planta ocupa um espaço considerável no Estádio Evandro de Paula e acaba fornecendo uma generosa sombra aos torcedores – mesmo que esse não seja a real motivação para que ela esteja ali.

A árvore, na verdade, é parte de um projeto de preservação ambiental criado por três amigos moradores da cidade para conservar a espécie que, nos últimos anos, chegou em peso a Santa Fé do Sul: as araras-canindé.

Inclusive, o amor pelas aves na cidade é tanto que o mascote do Santa Fé, clube anfitrião da sede, é a própria espécie. Até mesmo a camisa do clube leva um desenho da arara, como explica o coordenador da equipe, Liu Rodrigues.

“Elas usam a árvore do estádio muito para a alimentação, fica cheio de arara. Então, quando teve todo o processo de filiação do clube, eles questionaram sobre o projeto para que ela não fosse cortada. E outra, ela faz uma sombra, tem uma estrutura, faz parte do complexo, por isso não pode ser mexida. Tem um certo cuidado, é bastante interessante, com ninhos de arara e tudo mais. Acabou fazendo um ambiente de consciência ecológica e é um estádio diferente de muitos em função disso”, explica.

O estádio em questão recebe, além do próprio Santa Fé, o Cuiabá, o IAPE e a Ponte Preta. A segunda rodada do Grupo 2 acontece nesta terça-feira. Às 13h, o Santa Fé recebe a Ponte Preta enquanto às 15h15 é a vez do IAPE enfrentar o Cuiabá.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3