Idosa leva 50 pontos no rosto após ser atacada por pit bull 

Caso foi registrado em São José do Rio Preto, na manhã desta terça-feira (27).

Uma idosa de 79 anos foi atacada por um cachorro da raça pit bull, na manhã desta terça-feira (27.ago), em São José do Rio Preto/SP. A vítima levou 50 pontos no rosto. A mulher foi atacada na rua, enquanto passeava com duas cachorras de pequeno porte pelo bairro Jardim Bordon.

Na imagem de uma câmera de segurança, a vítima aparece perto da calçada quando o cão se aproxima e começa a atacá-la. A idosa tenta proteger as cachorrinhas e acaba sendo atacada e ferida pelo animal.

Um homem que passava pela rua tenta ajudá-la. No vídeo, é possível ver o momento em que ele retira uma cinta e tenta afastar o pit bull.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto. Após ser liberada do hospital, a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar se havia a necessidade de aplicação da vacina antirrábica.

As cachorras da vítima estão fora de perigo. O cão e o tutor já foram identificados. O caso vai ser investigado.

*Com informações do g1

