Dorival e comissão da Seleção viajam à Europa para observar jogadores em treinos e jogos 

Profissionais vão passar por 15 cidades em quatro países diferentes; Brasil volta a campo em março para enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

O técnico Dorival Júnior e outros membros da comissão técnica da seleção brasileira viajarão à Europa nos próximos dias para observar jogadores antes da próxima convocação.

O Brasil volta a campo em março em duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Dorival e os demais profissionais passarão por 15 cidades de quatro países diferentes: Espanha, França, Inglaterra e Itália. Eles assistirão jogos e também treinos de clubes que contam com jogadores brasileiros.

A delegação brasileira contará, além de Dorival, com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do coordenador técnico Juan Santos.

“Este trabalho mais próximo com os jogadores tanto que atuam no país quanto no exterior é importantíssimo e nos dá mais elementos para fecharmos a lista dos convocados para os dois próximos confrontos da Seleção nas Eliminatórias. O período de treinamento é muito curto. Por isso, optamos por estar mais perto dos jogadores para entendermos o momento de cada um deles, buscarmos passar aquilo que observamos nas últimas rodadas, aquilo que temos visto nos treinamentos. Esses detalhes podem nos ajudar no crescimento e no fortalecimento da equipe”, disse o treinador da Seleção.

O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina. A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h.

*Com informações do ge