Camionete roda na Euclides da Cunha e deixa 4 feridos

Quatro ocupantes de uma camionete ficaram feridos depois de um acidente registrado na noite desta quinta-feira, dia 9, na rodovia Euclides da Cunha próximo a um dos trevos de acesso a cidade de Jales.

A forte chuva teria feito o motorista perder o controle da direção da caminhonete, rodar na pista e somente ser continho no canteiro central da pista.

Todos foram socorridos e encaminhados a UPA de Jales, Já uma criança de apenas dois anos, que inspirou mais cuidados, foi transferida para a Santa Casa de Jales.

As primeiras informações são de que a família é do Estado do Mato Grosso.

Os nomes não foram divulgados.