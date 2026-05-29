Neymar desfalca Seleção em amistosos e deve perder estreia da Copa do Mundo 

Médico da CBF, Rodrigo Lasmar faz rápido comunicado antes de entrevista coletiva e atualiza situação de atacante do Santos, que fica fora entre duas a três semanas.

Neymar vai perder os amistosos preparatórios da Seleção para a Copa do Mundo e deve perder a estreia. Esse foi o prognóstico dado pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, em pronunciamento realizado nesta quinta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Neste momento, o jogador não será cortado. Antes das entrevistas coletivas de Casemiro e Weverton, Lasmar se manifestou sobre a situação do atacante do Santos.

“Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminou com uma ressonância magnética que terminou com uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que de duas a três semanas ele estará liberado.”

O diagnóstico depois dos exames em Teresópolis é diferente do apresentado pelo Santos à CBF antes da convocação. O médico do time paulista, Rodrigo Zogaib, havia afirmado que o problema de Neymar se tratava apenas de um edema, e que o craque se apresentaria à Seleção apto para iniciar os treinos no dia 27, o que não ocorreu.

Em seu comunicado, o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, reiterou que a lesão de Neymar não é um edema, ao contrário do relatado pelo Santos. A situação clínica do atacante é a principal preocupação da Seleção neste início de preparação para a Copa do Mundo.

A CBF já tinha informações prévias de que a lesão não era um simples edema, mas se certificou de maiores cuidados após exames protocolares pelos quais todos os 23 jogadores que se apresentaram passaram. Por isso, Rodrigo Lasmar encaminhou o jogador para aprofundar no diagnóstico em uma clínica de Teresópolis, que foi fechada para receber o craque do Santos.

Quais jogos Neymar vai perder?

Com a previsão de ficar fora de duas a três semanas na Seleção, Neymar deve ficar apto para jogar entre 11 e 18 de junho. O atacante do Santos não vai participar dos dois amistosos preparatórios do Brasil para a Copa do Mundo: contra o Panamá, no Maracanã, neste domingo, dia 31, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Caso a previsão otimista de duas semanas de ausência se confirme, Neymar voltaria a ficar disponível apenas no dia 11 de junho, a dois dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho. A segunda rodada é contra o Haiti, dia 19.

Até quando a lista pode mudar?

O regulamento da Copa do Mundo 2026 prevê a entrega da lista definitiva no dia 1º de junho. A partir desta data, só há corte em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Sob justificativa para a Fifa, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio.