Diretoria de Ensino de Votuporanga atinge Meta Ouro no SARESP 2024

Na última quarta-feira, 19 de fevereiro, durante o Encontro de Líderes pela Aprendizagem, realizado em Santos, a Diretoria de Ensino de Votuporanga foi anunciada como uma das vencedoras da Meta Ouro do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) 2024. Este reconhecimento, que reflete a excelência no desempenho educacional da nossa região, foi divulgado pelo Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, em evento que contou com a presença de Diretores das Escolas Estaduais, Dirigentes Regionais de Ensino e membros da Secretaria de Educação.

Das 91 Diretorias Regionais de Ensino do estado, apenas 14 atingiram a Meta Ouro e 3 foram premiadas com a Meta Diamante, sendo Votuporanga, representada na figura da Dirigente Regional de Ensino, Marcelaine de Oliveira Ferreira, uma das destacadas nesta edição. Este grande feito é um reflexo do empenho coletivo de toda a comunidade escolar, incluindo Diretores de Escola, Vice-diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores, equipe da Regional e, especialmente, os estudantes, que se destacaram nas avaliações Prova Ouro e Provão Paulista Seriado, realizadas nos meses de outubro e novembro de 2024.

A premiação do SARESP é um reconhecimento do trabalho árduo e comprometido de todos os envolvidos na educação da região, que com dedicação e empenho, têm se mostrado capazes de superar desafios e alcançar altos índices de aprendizagem. Este resultado é mais um passo importante para a consolidação de uma educação pública de qualidade em Votuporanga.