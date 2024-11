Direito da Unifev promove mesa-redonda sobre a importância da luta antirracista

Atividade foi realizada em referência ao Dia da Consciência Negra no Complexo Poliesportivo; especialistas convidados abordaram temas inerentes à causa.

O curso de Direito da Unifev promoveu uma mesa-redonda alusiva ao Dia da Consciência Negra, na última quarta-feira (13.nov), no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Os palestrantes convidados abordaram assuntos com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância da luta antirracista e o papel do Direito na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O evento, que foi direcionado para a comunidade acadêmica e também aberto ao público, contou com as presenças do reitor da Unifev, o Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do coordenador da graduação, Prof. Esp. Fernando Guastini, de docentes da Instituição e profissionais da área.

“É fundamental que os futuros juristas compreendam a importância da luta antirracista e estejam preparados para atuar em defesa da igualdade racial”, explicou Guastini.

A mesa, composta pela assistente social Angelita Alves de Toledo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, e pelo presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), Moisés de Matos, foi mediada pelo advogado Fabrício Kaiser Gralha Mareca, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Durante as palestras, foram abordados temas relacionados à história e à cultura afro-brasileira, bem como os desafios enfrentados pelos negros na sociedade brasileira, sobretudo, na área da educação, em escolas e universidades. Os participantes tiveram a oportunidade de trocar ideias e debater sobre as formas de combater o racismo e promover a inclusão social.

Em sua fala, Gastaldon destacou a importância de fomentar a reflexão de questões que envolvam a luta por igualdade racial e ressaltou os esforços da Unifev para promover a diversidade e a inclusão. “Acreditamos que a nossa Instituição tem um papel na transformação da sociedade e se compromete em oferecer um ambiente de aprendizagem para a valorização de todas as culturas e identidades”.

“O racismo é um problema estrutural que exige ações concretas para ser combatido. Ao promover este evento, a Fundação reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e equânime para todos”, afirmou o advogado e diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos.