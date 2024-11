Vôlei Adaptado de Votuporanga é campeão no 1º Festival Regional 

As equipes comandadas pelo técnico Marcinho Fukuiama foram campeãs invictas.

As equipes masculina e feminina de Votuporanga/SP, comandadas pelo técnico Marcinho Fukuiama, foram campeãs invictas do 1° Festival Regional de Vôlei Adaptado, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e realizado no último fim de semana.

A competição disputada no Ginásio de Esportes ‘Jane Maria de Lacerda Soares’ – o conhecido CSU, teve quatro cidades participantes: Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Monte Aprazível.

A equipe feminina de Votuporanga, sagrou se campeã, após a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 15/11, 16/17 e 15/13, em um jogo eletrizante e disputadíssimo ponto a ponto, tendo com isso a equipe fernandopolense como vice-campeã e a equipe de Monte Aprazível na terceira colocação.

Já no masculino, Votuporanga venceu na final por 2 sets a 0, sobre a forte equipe de Jales, com parciais de 15/11 e 15/12, tendo ainda a equipe de Monte Aprazível na terceira colocação.

O técnico Marcinho Fukuiama avaliou como bastante positivo, a nítida evolução das equipes de Votuporanga, que retorna após um longo período as grandes competições.

“O grupo conta com mais de 40 atletas que treinam continuamente para evoluírem sempre”, salientou Marcinho Fukuiama, que enalteceu o apoio do secretário de Esportes Marcello Stringari e sua equipe, bem como o apoio de empresas parceiras: Valfran, Frango Rico, Victors Celulares, Marão Seguros, Madrid Imóveis, A Ideal Calçados, Vila Bistrô, Ótica Titanium, Agromec, D’Espuma, Live, SportFun, Capeleti da Nonna, Macris Textil, Prefeitura de Votuporanga e Hefarma.

