Diocese de Votuporanga promove Seminário de Doutrina Social da Igreja

Encontro será realizado neste sábado, dia 12, e discutirá a primeira infância, a violência contra a mulher e o compromisso cristão com as questões sociais

A Diocese de Votuporanga, por meio da Dimensão Sociotransformadora, promove neste sábado, 12 de setembro, o Seminário Diocesano de Doutrina Social da Igreja. O encontro será realizado das 8h às 16h, no Salão da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga.

Especialmente destinado a leigos e leigas comprometidos com a missão evangelizadora e as causas sociais, o seminário terá a assessoria do Frei Olávio José Dotto, OFM.

A programação contará com momentos de formação, reflexão e oficinas temáticas. Entre os assuntos que serão abordados estão a primeira infância e suas vulnerabilidades, além da violência contra a mulher e o compromisso da Igreja na superação dessa realidade.

A iniciativa pretende proporcionar um espaço de escuta, aprendizado e construção conjunta de caminhos para fortalecer uma presença cristã comprometida com a justiça, a esperança e o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Seminário Diocesano de Doutrina Social da Igreja

Data: 12 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 16h

Local: Salão da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga

Assessoria: Frei Olávio José Dotto, OFM