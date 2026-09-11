Encontro será realizado neste sábado, dia 12, e discutirá a primeira infância, a violência contra a mulher e o compromisso cristão com as questões sociais
A Diocese de Votuporanga, por meio da Dimensão Sociotransformadora, promove neste sábado, 12 de setembro, o Seminário Diocesano de Doutrina Social da Igreja. O encontro será realizado das 8h às 16h, no Salão da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga.
Especialmente destinado a leigos e leigas comprometidos com a missão evangelizadora e as causas sociais, o seminário terá a assessoria do Frei Olávio José Dotto, OFM.
A programação contará com momentos de formação, reflexão e oficinas temáticas. Entre os assuntos que serão abordados estão a primeira infância e suas vulnerabilidades, além da violência contra a mulher e o compromisso da Igreja na superação dessa realidade.
A iniciativa pretende proporcionar um espaço de escuta, aprendizado e construção conjunta de caminhos para fortalecer uma presença cristã comprometida com a justiça, a esperança e o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade.
Serviço
Seminário Diocesano de Doutrina Social da Igreja
Data: 12 de setembro de 2026
Horário: das 8h às 16h
Local: Salão da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga
Assessoria: Frei Olávio José Dotto, OFM
Diocese de Votuporanga promove Seminário de Doutrina Social da Igreja
Encontro será realizado neste sábado, dia 12, e discutirá a primeira infância, a violência contra a mulher e o compromisso cristão com as questões sociais