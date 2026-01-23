DIG prende traficante e apreende 8,5 kg de crack em Votuporanga 

J.V.F.E., de 21 anos, foi preso no bairro São João, na zona sul da cidade, durante uma ação da Polícia Civil.

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, na manhã desta quarta-feira (21.jan), no bairro São João, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, J.V.F.E., de 21 anos, era alvo de investigações a respeito dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas, todos ligados a crimes de homicídio e roubo ocorridos nos últimos anos na cidade.

Durante a ação, os policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça, quando abordaram o indivíduo em sua residência. Em buscas pelo imóvel, os agentes avistaram um muro baixo, aos fundos, que dava acesso a um terreno parcialmente construído.

Ao adentrarem o terreno, os policiais civis localizaram no vão livre entre os muros uma mochila e uma sacola contendo oito barras de substância aparentando ser crack e uma pedra bruta da mesma droga, totalizando aproximadamente 8,5 kg, além de petrechos e uma balança de precisão utilizados no tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na sede da DIG, onde J.V.F.E., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.