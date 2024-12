Vôlei masculino de Votuporanga vai em busca de medalhas nos Jogos Abertos do Interior 

A equipe, que é bicampeã dos Jogos Regionais, é a única representante do município no torneio que é considerado o maior da América Latina.

A equipe masculina de vôlei de Votuporanga/SP – bicampeã dos Jogos Regionais, é a única representante do município, entre as modalidades coletivas, nos 86ª edição dos Jogos Abertos do Interior, realizada em São José do Rio Preto/SP. A competição, que reúne atletas de todo o Estado de São Paulo, teve início nesta segunda-feira (9.dez).

A competição é considerada a maior da América Latina e reunirá mais de 6 mil atletas até o dia 21 de dezembro.

A equipe votuporanguense deve estrear no final de semana, tendo como adversários no Grupo B as fortes equipes de Limeira, Lençóis Paulista e Campo Limpo Paulista.

O técnico Marcinho Fukuiama e seus atletas prometem muita garra e empenho para buscar uma inédita medalha para Votuporanga.

O elenco é composto pelos atletas: Matheus Henrique, Lucas Amaral, João Guilherme, Igor, Lennon, Elirran, Wesley, Eleandro, Lucas Silva, Paulo, Caio, Diego e Lucas Barbosa.

Ao Diário, Fukuiama explicou ainda que “a equipe de Votuporanga conta com apoio da Prefeitura, por meio do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e também das empresas: Frango Rico, À Joia, Hefarma, Celiflex, Marão Seguros, D’espuma, Macris Textil, Agromec, Vila Bistrô, À Ideal Calçados, Ótica Titanium, Valfran, Victors Celulares, Capeleti da Nonna e PolySports.”

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3