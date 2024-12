Moradores reclamam do abandono das obras de Centro Comunitário  

O espaço que fica na Rua Canadá, no bairro Chácara das Paineiras, tem mato alto e pode servir como criadouro de mosquitos da dengue e escorpiões. Prefeitura busca recursos para retomar as obras.

Moradores do bairro Chácara das Paineiras viram as obras de construção do Centro Comunitário, localizado na Rua Canadá, entre as ruas Do Faveiro, Adelina Ferrari e Paraíba, em Votuporanga/SP, paralisarem e o local, que antes era um sonho quase palpável de ter um ponto de atividades culturais próximo de casa, agora, se tornar um ponto de preocupação.

Ao Diário, moradores relataram que o mato alto, principalmente no período de chuvas, pode transformar o espaço em um criadouro para animais peçonhentos e outras pragas, como escorpiões e mosquitos da dengue. Além disso, outro problema que complicar o cenário é o acúmulo de lixo, por meio do descarte irregular.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informou que precisou cancelar o contrato com a empresa e penalizá-la devido ao descumprimento dos prazos.

“Essa rescisão contratual foi realizada em setembro de 2022. Infelizmente, devido a esse processo ocasionado pela empresa, o convênio que oferecia os recursos para o andamento da obra também foi interrompido. Sendo assim, para a retomada das obras, a Prefeitura está em busca de novos recursos para dar continuidade ao projeto”, conclui a nota.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3