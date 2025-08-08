Dia dos Pais: comércio de Votuporanga terá horário especial neste sábado 

Campanha sorteará uma Honda Bros 0km, cinco vales-compra de R$ 1.000 e cinco planos de internet da Flash Net.

O comércio de Votuporanga terá atendimento em horário especial neste sábado (9.ago), véspera do Dia dos Pais (domingo – 10 de agosto). As lojas estarão abertas das 9h às 18h, oferecendo mais comodidade para quem ainda não garantiu o presente e deseja aproveitar as promoções da campanha da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e da Flash Net Brasil.

Além do horário estendido, o momento marca os últimos dias para participar da campanha promocional, que sorteará R$ 37 mil em prêmios. As compras realizadas até sábado, em lojas identificadas com o selo da promoção, dão direito a cupons para concorrer a prêmios como uma Honda Bros 0km, cinco vales-compra de R$ 1.000 e cinco planos de internet da Flash Net.

A campanha tem movimentado o comércio local e reforçado a valorização dos consumidores que escolhem comprar em Votuporanga. “Queremos proporcionar uma experiência positiva e marcante nesta data especial, tanto para os pais quanto para toda a família. O horário especial de sábado é mais uma forma de garantir tranquilidade e conforto nas compras”, destacou a presidente da ACV, Natália De Haro.

Lançada no último dia 27 de julho, a campanha do Dia dos Pais integra o calendário oficial de ações promocionais da ACV, que conta com o apoio de dezenas de estabelecimentos comerciais da cidade. A parceria com a Flash Net Brasil, patrocinadora master da ação, reforça o compromisso de fortalecer a economia local.

Como participar

Para concorrer, basta realizar compras nas lojas participantes até o dia 9 de agosto e preencher os cupons da promoção. Quanto mais compras, maiores as chances de ganhar. O sorteio será realizado após o término da campanha. Mais informações podem ser conferidas nos canais oficiais da ACV.