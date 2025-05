Sequência de acidentes com cinco veículos deixa dois feridos na Rodovia Euclides da Cunha 

Ocorrência foi registrada no trecho de Fernandópolis/SP. Um motorista contou à polícia que perdeu o controle da direção e bateu na defensa metálica ao desviar de um pedestre que transitava na pista, iniciando a sequência de acidentes.

Uma sequência de acidentes envolvendo cinco veículos deixou dois motoristas feridos na noite desta segunda-feira (5.mai), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

Segundo apurado, o motorista de um dos carros contou à polícia que perdeu o controle da direção e bateu na defensa metálica ao desviar de um pedestre que transitava na pista, iniciando a sequência de acidentes. Dentro do veículo estava um casal de idosos, que não ficou ferido. O pedestre, contudo, não foi localizado.

Na sequência, enquanto um policial rodoviário sinalizava o local do acidente com o primeiro carro, um veículo, que seguia no mesmo sentido, caiu no canteiro central da rodovia. O motorista deste veículo disse à polícia que tentou desviar para não atropelar o policial na pista.

Ainda conforme apurado, um caminhoneiro, ao ver os acidentes à frente, iniciou a frenagem. Um terceiro automóvel que seguia atrás não conseguiu parar e bateu na traseira do caminhão. A frente do carro ficou completamente danificada.

A motorista do carro foi socorrida pela equipe de resgate e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis.

Um quinto veículo, um carro de luxo, chegou a desviar para evitar a batida e também foi parar no canteiro central da rodovia. O motorista teve ferimentos leves, foi socorrido e levado para a UPA.

No total, duas vítimas com ferimentos leves foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Fernandópolis. Elas foram atendidas e liberadas. A pista não precisou ser interditada.

*Com informações do g1