Dezembro Laranja: cuide da sua pele

Dra. Josiane Monção, dermatologista do SanSaúde em Votuporanga, compartilha dicas e orientações sobre como proteger sua pele e ficar longe de câncer.

O verão chegou e, com ele, o calor intenso. É nesse momento que devemos ficar ainda mais atentos à saúde, especialmente à pele. E para alertar a todos sobre a importância da prevenção do câncer de pele, temos o Dezembro Laranja, uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Dra. Josiane Monção, dermatologista do SanSaúde, compartilha dicas e orientações sobre como proteger sua pele e ficar longe desse tipo de câncer, o mais comum em todo o mundo.

Dezembro Laranja: Mês de Conscientização e Prevenção

O Dezembro Laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar a população sobre o câncer de pele. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma, que inclui o tipo mais comum da doença, tem uma estimativa de 185 mil casos novos em 2024, tornando-o o câncer mais prevalente no país. Apesar de ser o câncer mais comum, o diagnóstico precoce tem altíssimas taxas de cura, especialmente quando a lesão é identificada em seus estágios iniciais.

A cor laranja, escolhida para simbolizar a campanha, faz referência ao sol, principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele, especialmente com a chegada do verão.

Sol: o maior vilão da pele

O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), que pode causar danos ao DNA das células da pele, resultando em mutações e, com o tempo, levando ao câncer. A médica explica que, nos últimos anos, a incidência de câncer de pele tem aumentado. Isso é preocupante, pois, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 1 em cada 5 pessoas pode desenvolver câncer de pele durante a vida.

“É muito importante adotar hábitos que protejam a pele e evitem danos a longo prazo”, explica Dra. Josiane.

Como Proteger Sua Pele: Dicas da Dra. Josiane

Protetor solar todo dia, sem falta!

O protetor solar deve ser aplicado todos os dias, mesmo quando o céu está nublado ou o clima está mais ameno. A Dra. Josiane alerta que a radiação UV está presente o tempo todo. Além disso, o protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas, principalmente quando há exposição ao sol por longos períodos.

Acessórios que são seus aliados

Chapéus, bonés e óculos de sol são essenciais para proteger áreas vulneráveis da pele, especialmente o rosto, que é mais exposto ao sol. Não se esqueça de usar roupas com proteção UV, que também podem ajudar a bloquear os raios solares.

Evite o sol nos horários de pico

Entre as 10h e as 16h, os raios solares são mais intensos. Para evitar a exposição excessiva, opte por atividades ao ar livre fora desses horários ou busque sombra durante o pico de radiação.

Sinais de alerta: fique atento à sua pele!

Dra. Josiane enfatiza a importância de realizar um autoexame da pele regularmente, buscando por alterações que podem ser sinais de câncer. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 90% dos casos de câncer de pele poderiam ser evitados ou tratados com sucesso se a pessoa procurasse um dermatologista assim que percebesse qualquer mudança na pele.

“Se você notar uma pinta que cresce, muda de cor, sangra, coça, ou uma ferida que não cicatriza, procure um dermatologista imediatamente. A detecção precoce pode salvar sua vida”, alerta a médica.

Não deixe para depois: a importância da avaliação profissional

As consultas regulares ao dermatologista são fundamentais para detectar precocemente alterações na pele. A Dra. Josiane explica que, muitas vezes, o câncer de pele pode ser silencioso nos estágios iniciais, o que torna a avaliação profissional uma parte essencial da prevenção.

“Quanto mais cedo o câncer de pele for identificado, maior a chance de um tratamento bem-sucedido, com menos impacto na saúde do paciente”, explica a dermatologista.

Proteja sua pele com carinho

Neste Dezembro Laranja, aproveite para reforçar os cuidados com a sua pele e compartilhe essas dicas com amigos e familiares. A proteção solar e o diagnóstico precoce são passos essenciais para manter a saúde da sua pele em dia.

Se você tiver alguma dúvida ou perceber alguma alteração na sua pele, não espere! A Dra. Josiane Monção está à disposição no SanSaúde Votuporanga para fazer uma avaliação e ajudar a cuidar da sua saúde com atenção e carinho.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3