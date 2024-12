Motorista morre ao bater de frente com carreta em rodovia de Cardoso 

Acidente aconteceu na Rodovia SP-322, e foi filmado por câmera de segurança do local. Motorista ficou preso nas ferragens, foi resgatado e levado para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu e morreu.

Um homem de 57 anos morreu depois de bater o carro de frente com um caminhão bitrem, no final da tarde de sábado (7.dez), na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), em Cardoso/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, Aparecido dos Reis Oliveira Dutra, 57 anos, trafegava pela rodovia no sentido Riolândia-Cardoso, quando bateu de frente com a carreta que vinha no sentido contrário.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que o veículo atinge em cheio a frente do caminhão. Com a batida, o carro capotou e ficou atravessado na pista.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram o atendimento no local. O motorista foi levado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (8).

O corpo de Aparecido foi sepultado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Municipal de Riolândia, onde ele morava. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3