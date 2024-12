Copa do Brasil 2025: veja os 92 clubes classificados e modelo de disputa da competição 

O CAV está entre os representantes do sudeste. Após o término do Campeonato Brasileiro, vagas restantes são definidas e clubes das cinco regiões do país dividem espaço na competição mais democrática do país.

A Copa do Brasil de 2025 tem todos os 92 clubes definidos. Todas as equipes foram confirmadas na competição após a definição das últimas copas estaduais, FGV (no Rio Grande do Sul – onde São José-RS se classificou) e Fares Lopes (no Ceará – onde o Ferroviário se classificou), além da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que classificou o Jequié, por causa da classificação do Bahia para a chamada pré-Libertadores.

Veja abaixo todos os classificados:

Norte | 16 clubes

Acre: Independência-AC e Humaitá ;

Amapá: Oratório e Trem;

Amazonas: Amazonas e Manaus ;

Pará: São Francisco-PA, Remo , Paysandu e Tuna Luso;

Rondônia: Barcelona-RO e Porto Velho;

Roraima: São Raimundo-RR e GAS;

Tocantins: União-TO e Tocantinópolis .

Nordeste | 26 clubes

Alagoas: CSE, CRB, ASA e CSA;

Bahia: Bahia, Vitória, Barcelona de Ilhéus e Jequié;

Ceará: Ceará, Maracanã, Fortaleza e Ferroviário

Maranhão: Sampaio Corrêa e Maranhão;

Paraíba: Botafogo-PB e Sousa;

Pernambuco: Sport, Retrô e Náutico;

Piauí: Altos e Parnahyba;

Rio Grande do Norte: América-RN, ABC e Santa Cruz-RN;

Sergipe: Confiança e Sergipe.

Centro-Oeste | 10 clubes

Distrito Federal: Capital-DF e Ceilândia;

Goiás: Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense;

Mato Grosso: União Rondonópolis, Cuiabá e Operário VG;

Mato Grosso do Sul: Dourados e Operário-MS.

Sudeste | 27 clubes

Espírito Santo: Rio Branco-ES e Rio Branco VN ;

Minas Gerais: Tombense , América-MG , Cruzeiro , Atlético-MG , Athletic Club e Pouso Alegre ;

Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo, Portuguesa-RJ, Boavista e Olaria;

São Paulo: Palmeiras, Santos, Bragantino , Novorizontino, São Paulo, Inter de Limeira, Ponte Preta, Portuguesa, Corinthians e Clube Atlético Votuporanguense.

Sul | 13 clubes

Paraná: Athletico-PR, Coritiba , Maringá, Operário-PR e FC Cascavel;

Rio Grande do Sul: Caxias, Internacional, Juventude, Grêmio e São José-RS;

Santa Catarina: Brusque, Criciúma e Concórdia.

Clubes garantidos na terceira fase da Copa do Brasil de 2025

Botafogo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Palmeiras (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Fortaleza (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Internacional (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Paysandu (campeão da Copa Verde);

Flamengo (Campeão da Copa do Brasil);

CRB (classificado com o vice-campeonato da Copa do Nordeste);

Santos (campeão da Série B do Brasileiro);

São Paulo (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Corinthians (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Bahia (se classificou para Libertadores via Brasileiro);

Cruzeiro (9º colocado no Brasileiro).

Modelo de disputa

O formato da Copa do Brasil segue sem alterações, com duelos eliminatórios nas suas sete fases:

Primeira fase: jogo único, com o time de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF sendo o mandante. Em caso de empate, o visitante se classifica. Os duelos com os 80 times serão definidos por sorteio.

Segunda fase: também em jogo único, tendo o mando de campo da partida definido por sorteio. Em caso de empate, disputa da classificação nos pênaltis.

Terceira fase: entram os 12 times previamente classificados (Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Brasileirão) mais as 20 equipes que passaram das duas primeiras fases. Sorteio define os confrontos, com jogos de ida e volta.

Oitavas de final: jogos de ida e volta, com um sorteio entre os 16 classificados. Todos os clubes poderão se enfrentar.

Quartas de final: partidas de ida e volta, e um sorteio entre os oito classificados para a formação dos duelos. Todos as equipes poderão se enfrentar.

Semifinais e Final: duelos de ida e volta, com o mando de campo definido por sorteio. Em caso de empate na soma dos placares das partidas, decisão nos pênaltis.

*Com informações do ge

